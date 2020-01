Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea accizelor cu 32 bani litru inclusiv TVA , aplicata de la 1 ianuarie 2020, atat pentru benzina, cat si pentru motorina, s a transmis integral in pretul carburantilor la pompa este concluzia Consiliului Concurentei, in urma monitorizarii realizate prin intermediul platformei "Monitorul Preturilor".Totodata,…

- Consiliul Concurenței a sancționat cu 6,3 milioane lei (aprox. 1,3 milioane euro) distribuitorul de gaze naturale Premier Energy SRL, in calitate de succesor legal al companiei Gaz Sud SA, pentru abuz de poziție dominanta in zonele pentru care a detinut licenta de distributie, potrivit Mediafax.Prin…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), deputatul Marius Pascan, sussine ca dupa eliminarea supraaccizei la carburanti adoptata de Camera Deputatilor ar fi de dorit ca toate companiile care vand carburanti sa inteleaga momentul si sa dispuna scaderea pretului benzinei si motorinei."Partidul…

- Plenul Camerei Deputaților va vota miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege ce vizeaza modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanți și a supraimpozitarii contractelor part-time, dupa ce comisia pentru Buget a adoptat marți raport favorabil in acest sens, informeaza…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit deja plangeri cu privire la practici ilegale ale comerciantilor in sezonul de reduceri Black Friday din luna noiembrie, iar principalele nereguli reclamate sunt legate de faptul ca pretul nu era de fapt redus asa cum sustinea magazinul…

- Unul dintre cei mai mari producatori mondiali de petrol a scumpit benzina cu 50%. Inflatia a depașit 40%, iar economia se va contracta cu 9% Iranul, stat membru al Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), a majorat vineri cu 50% pretul benzinei la pompa, in ideea de a-si reforma sistemul…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Profi Rom Food preia cele 18 magazine detinute de Pram Maya, potrivit unui comunicat al institutiei de concurenta, remis, marti, Agerpres.

- Tranzactia a fost deja aprobata de Consiliul Concurentei. Firma care va detine de acum inainte parcurile eoliene de la Frumusita, Varlezi si Smulti este IRI Investments SRL, detinuta de grupul Ingka, proprietarul cunoscutei marci IKEA.