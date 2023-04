Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT efectueaza 15 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Bacau, București, Constanța, Sibiu și alte 22 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- Anunțul divorțului dintre Dinu Maxer și Deea, dupa 18 ani de casnice, i-a luat pe toți prin surprindere. Cei doi au impreuna un baiat și o fata și pareau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. O declarație facuta de artist recent, a surprins pe toata lumea.Dinu Maxer a vorbit intr-un interviu…

- Programate uneori in functie de aniversari/ comemorari, lucrarile definitorii pentru muzica secolului XX-XXI isi gasesc foarte rar locul in stagiunile filarmonicilor din Romania – stagiuni simfonice, vocal-simfonice, camerale. Invocate deschis ori trecute sub tacere, motivele sunt obisnuinta publicului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind vreme deosebit de rece si ger persistent, valabila de miercuri pana sambata.”In cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramuresului si Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, mai ales noaptea si dimineata va fi ger,…

- Activitate seismica intensa in Romania. Un seism de 2,5 grade s-a produs, in aceasta dimineața, la ora 10:51, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 145 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Sarbatorile zilei de 26 ianuarieOrtodoxeSf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie si IoanGreco-catoliceSf. cuv. Xenofon si familia saRomano-catoliceSs. Timotei si Tit, ep.Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv este pomenit in ziua de 26 ianuarie.Mitropolitul Moldovei…

- Un cutremur s-a produs marți dimineața in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul a avut o magnitudine de 3,6 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 07:42, la adancimea de 115 kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Lorelai Moșneguțu a caștigat „Romanii au talent” in 2017. Tanara a impresionat cu numarul ei atat juriul, cat și publicului care a votat-o in numar mare. Viața ei s-a schimbat radical dupa concurs, dupa ce a caștigat marele premiu in valoare de 120.000 de euro.Tanara și-a cumparat un apartament in București,…