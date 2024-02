Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air a desemnat Bucureștiul drept cel mai romantic oraș din Europa, fiind perfect pentru o escapada ieftina de Valentine's Day. Compania aeriana are zboruri spre aceasta destinație din Marea Britanie.

- Potrivit unui raport al grupului de reflecție al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), populiștii eurosceptici si conservatorii sunt favoritii alegerilor europarlamentare in noua țari ale UE. De asemenea, eurosceptici si conservatorii au sanse sa se claseze pe locul al doilea sau al treilea…

- Naționala Romaniei a pierdut primul meci in grupa B a Campionatului European de handbal, 24-31 in fața Austriei. Urmatoarea partida va fi duminica, impotriva Croației, care a spulberat Spania, 39-29. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania…

- Odata cu trecerea in 2024, mulți romani, satuli de cantitatea exagerata de mancare consumata de sarbtori, iși indreapta atenția catre city-break-uri, pentru a incepe cu dreptul in noul an și pentru a se deconecta de grijile cotidiene. Cu toate acestea, mulți cetațeni se tem sa se mai gandeasca la o…

- Cand vine vorba de city break-uri ieftine, Europa are o mulțime de opțiune. Pe tot continentul, exista capitale magnifice – Paris, Roma, Viena, doar pentru a numi cateva – care țes o rețea de istorie intinzandu-se pe mai mult de doua milenii. Ți-am pregatit 3 city break-uri ieftine in 2024. Modernitatea…

- Clubul Sportiv Municipal Targu Jiu are o echipa in grupele EHF la handbal feminim, dar are impusa o limita de cheltueili, prin masurile de austeritate. Astfel, este nevoie de un Memorandum pe langa Guvern pentru a fi majorata limita de cheltuieli la Clubul Sportiv Municipal din Targu Jiu. Calificarea…

- Ministerul Dezvoltarii anunta, marti, ca a avizat indicatorii tehnico-economici pentru construirea arenei multifunctionale Dinamo Bucuresti, pentru meciuri de fotbal si rugby, cu o valoare avizata de 854,5 milioane de lei. De asemenea, s-au avizat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui…

- Echipele de handbal feminin Gloria Bistrita, CSM Targu Jiu si Dunarea Braila si-au aflat, joi, adversarele din grupele European League.HC Dunarea Braila va evolua in grupa B, cu Thuringer HC (Germania), HC Lokomotiva Zagreb (Croatia) si Chambray Touraine Handball (Franta), conform News.ro. In…