Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, romanii pot petrece Revelionul la munte. Spre deosebire de anul trecut, tarifele au mai crescut, in unele zone extrem de mult. Iata care este oferta completa a unei pensiuni pentru noaptea dintre ani și ce iți pun patronii la dispoziție pentru aceasta petrecere. Cat platesc romanii…

- Delia și Mugur Mihaescu, patronii unor localuri cu ștaif din Centrul Vechi, organizeaza Revelion 2024. Playtech Știri a aflat cu cați bani trebuie sa pleci de acasa, pentru o noapte de distracție. Daca, in clubul Deliei, se anunța un chef select, cu bauturi fine, Garcea a decis sa lase totul ”la liber”,…

- Daca inca nu ți-ai facut planurile pentru finalul acestui an, inca mai poți beneficia de oferte pentru noaptea dintre ani. Daca vrei sa petreci noaptea de Revelion la malul marii, ofertele vin și din partea hotelului lui Gheorghe Hagi, insa trebuie sa știi ca este nevoie sa scoți bani grei pentru o…

- Sarbatorile de iarna sunt aproape, iar pentru cei care vor sa se cazeze de Revelion la hotelul de pe litoral al lui Gica Hagi trebuie sa bage mana adanc in buzunar. Iata cat costa doua nopți de cazare pentru petrecerea dintre ani!

- Elena Ciobanu, mama regretatului Razvan Ciobanu, designerul care a revoluționat moda romaneasca, a ramas sa se ocupe singura de pensiunea familiei, dupa decesul fiului, dar și al soțului ei. Femeia indoliata ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre pregatirile pentru perioada de Sarbatori:…

- Administratorii domeniului schiabil de la Buscat propun o oferta pentru sarbatorile de iarna. Trei zile de Revelion la 20 de metrii de partie, cu mancarea festiva inclusa, costa 13.000 de lei pentru 8 persoane. Cabana poate acomoda și 16 persoane, dar costul se dubleaza. „Buscat Ski Resort, Cabana cota…

- Sarbatorile de iarna sunt din ce in ce mai aproape. Daca in trecut era o adevarata tradiție, acum mulți romani au renunțat la Craciunul petrecut acasa și aleg sa plece in vacanțe cu familia. Una dintre cele mai populate zone din Romania de sarbatori este Poiana Brașov, unde 70% dintre spațiile de cazare…

- La fel ca in fiecare an, foarte mulți romani cauta deja cazare la munte pentru a-și petrece noaptea de Revelion intr-un minisejur. Bucovina este prin tradiție o destinație de top a Sarbatorilor de iarna.