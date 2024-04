Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii din Poiana Brașov se pregatesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din acest an. Urmeaza minivacanța de 1 Mai și de Paște, cand romanii vor lua cu asalt stațiunile turistice. Poiana Brașov este una dintre cele mai vizitate, astfel ca ei se așteapta sa le calce pragul o mulțime…

- Mai este puțin pana la momentul primei bai in mare, in sezonul estival 2024, iar hotelierii se pregatesc de oaspeți. Dar, imediat dupa startul din 1 mai, vine Paștele, iar romanii cu dare de mana au aflat și cat costa 3 nopți de cazare de Paște la hotelul Simonei Halep, iar suma nu este pentru […]…

- Simona Halep deține un hotel de lux in Mamaia Nord. In randurile de mai jos iți vom spune cat costa sa-ți petreci vacanța de Paște la hotelul jucatoarei de tenis. Iata ce suma cere sportiva pentru o noapte de cazare in locația preferata de romani!

- Litoralul se pregateste intens pentru un val mare de turisti care vor veni la sfarșitul lunii aprilie pentru ca anul acesta Pastele si 1 Mai sunt prinse in aceeasi minivacanta.„Pastele se sarbatoreste in luna mai, ne asteptam la temperaturi mai ridicate, ceea ce ii determina pe multi romani sa se indrepte…

- Paștele este una dintre cele mai bune ocazii de a petrece un timp de calitate alaturi de cei dragi, de a ne bucura de un moment de respiro, de o binemeritata pauza de relaxare. Iar unul dintre cele mai bune locuri in care poți bifa o vacanța liniștita alaturi de familie este Alma Health & […] The post…

- Frații Paval se numara printre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere de peste 1,7 miliarde de euro. Proprietarii Dedeman au facut o noua investiție și au cumparat un hotel in Italia, pe malul lacului Garda. Frații Dedeman au cumparat Grand Hotel Gardone Pe plan local, frații Paval au cele mai mari…

- Una dintre cele mai scumpe camere de hotel din lume este subacvatica Hotelul Muraka, de pe o insula din Maldive, le ofera oaspetilor o priveliste uluitoare, chiar din varful patului, scrie observatornews.ro.

- Cat costa sa intri in Veneția de acum inainte ca turist fara cazare Se spune despre Veneția ca este unul dintre cele mai frumoase și mai romantice orașe din lume. Conform statisticilor, 30 de milioane de oameni il viziteaza in fiecare an. Dintre ei, aproximativ 3.2 milioane se și cazeaza in oraș, restul…