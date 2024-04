Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii din Poiana Brașov se pregatesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din acest an. Urmeaza minivacanța de 1 Mai și de Paște, cand romanii vor lua cu asalt stațiunile turistice. Poiana Brașov este una dintre cele mai vizitate, astfel ca ei se așteapta sa le calce pragul o mulțime…

- Cu doar cateva saptamani ramase pana la minivacanța de 1 Mai și de Paște, mulți și-au facut deja planurile pentru zilele libere de care se vor bucura cu ocazia inceputului de luna mai și a Sarbatorilor Pascale ortodoxe. Cei care vor sa mearga la munte au la dispoziție diverse opțiuni de cazare. De altfel,…

- Peste 360 de locuri de munca sunt disponibile in aceasta saptamana in județul Dambovița. Potrivit listei transmise de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, cei care se afla in cautarea unei slujbe au la dispoziție, mai exact, 363 de opțiuni. Cele mai multe locuri de munca, 315, sunt destinate…

- Pe suprafața apei din barajul stațiunii Pucioasa, din județul Dambovița, pot fi vazute, astazi, gramezi de gunoaie. Nu este prima data cand PET-uri și alte deșeuri acopera suprafața barajului. Cotidianul național “Romania libera” a mai aratat și in anii trecuți aceasta problem pentru mediu, insa pare…

- Denumita și ,,Perla Ardealului” sau ,,Mica Elveție” stațiunea Baile Tușnad atrage anual mii de turiști din intreaga lume, aflați in cautarea vindecarii de boli grave. Situata in județul Harghita, stațiunea este cunoscuta datorita puterii de vindecare pe care o au aceste izvoare.Inca din anul 1840, proprietațile…

- Turiștii ruși care au avut ocazia sa mearga intr-o vacanța de schi in Coreea de Nord au povestit ce au vazut și cum s-au simțit, dar și cat au fost nevoiți sa scoata din buzunare. In timp ce unii au laudat condițiile „de lux”, alții au spus ca nu s-ar mai intoarce, explicand ca „puteai simți deznadejde”…

- ARTA CONTEMPORANA PE DEALURILE SULTANULUI Asociația ARTE 21 – Poveștile lumii anunța inceperea unui proiect cultural inovator, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), in comunitațile rurale Varfuri și Valea Lunga din județul Dambovița. Proiectul „Remix cultural intre dealuri”…

- Lidia Buble, distracție in stațiunea preferata de milionari. Nu oricine iși permite o vacanța aici, deoarece este foarte scump. Iata cum arata zona din Franța unde se afla celebra artista, dar și cat costa sa petreci o noapte aici!