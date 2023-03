Cat costa sa incepi o afacere cu trufe. Tot ce trebuie sa știi despre cultivarea lor. Cei care au inceput afaceri cu trufe au dat o mare lovitura, avand in vedere faptul ca acestea nu sunt deloc ieftine. In cazul in care ești interesat sa incepi o afacere cu trufe, in primul rand trebuie sa ții cont de locul in care acestea pot fi cultivate, dar și despre costuri. Investitia pentru o cultura de trufe se poate ridica undeva la 15.000-20.000 de euro pentru o suprafata de un hectar. Totuși, costurile pot fi diferite in functie de tipul de puieti pe care il achizitionezi, care de altfel costa cateva…