- Autoritatea aeronautica civila din China le recomanda membrilor echipajelor de zbor sa poarte scutece de unica folosinta si astfel sa evite utilizarea toaletei, pentru a reduce riscul infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2.

- Mai ales in aceasta perioada in care trebuie sa fim mult mai atenți, igiena și curațenia trebuie sa fie aspecte esențiale, pe care sa le avem in vedere cat mai des, astfel incat sa ne pastram sanatatea in cele mai bune condiții și sa avem grija și de cei dragi.Avand in vedere modificarile pe care le-am…

- Guvernul a majorat, vineri, de la 750 de lei la 800 de lei, plafonul de venituri minime pentru acordarea ajutoarelor de incalzire, a anunțat Ionel Danca, purtatorul de cuvant al cancelariei prim-ministrului, potrivit Hotnews. Majorareaar fi necesara datorita creșterii pensiei sociale minime, la 800de…

- Prima transa de vaccin antigripal din farmacii s-a epuizat rapid, dar a doua este asteptata in scurt timp. Varstnicii si bolnavii cronic vor primi si ei in curand vaccin antigripal gratuit de la medicul de familie. Iata ce vaccinuri sunt disponibile pentru adulti anul acesta, cat costa si care este…

- INSP a actualizat definițiile de caz pentru noul coronavirus și recomanda testarea cu prioritate a 13 categorii de persoane.Caz suspect este considerat orice persoana cu debut brusc de febra și tuse sau orice persoana cu debut brusc al oricaror 3 sau mai multe dintre urmatoarele semne și simptome:…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anuntat marti ca a intrat in autoizolare dupa ce a avut contact cu o persoana infectata cu virusul SARS-CoV-2, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Am aflat ca vineri am avut contact cu o persoana diagnosticata cu noul coronavirus.…

- Peste 2 milioane de lei vor fi alocate din Bugetul de Stat, pentru demolarea blocului avariat din orașul Otaci, care s-a prabușit in vara anului 2019. O decizie in acest sens a fost luata in cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale, care a avut loc astazi.

- Profesorul sustine ca restrictiile impuse de autoritati ii transforma pe oameni in niste "animalute in tarc". "Buna ziua. Ne aflam astazi la ora. Nelu Pop ma numesc. Sunt profesor la Liceul Sportiv din Oradea si vreau sa va prezint cum arata o ora in conditiile de astazi. In conditiile in…