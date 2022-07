Stiri pe aceeasi tema

- Istanbul, Turcia, este destinația preferata a romanilor, atat pentru vacanțele la plaja, cat și pentru mancarea gustoasa de acolo și distracția din plin sezon. Este un oraș potrivit pentru tine și familia ta, fiind destinația perfecta pentru cateva zile de distracție. Iata cat costa o vacanța aici!

- A venit vara și vrei sa mergi in vacanța, dar nu ai ales inca destinația? Ei bine, Italia poate fi potrivita pentru tine daca vrei sa te relaxezi și sa vizitezi multe locuri interesante. Iata cat costa un concediu de șapte zile pentru doua persoane.

- Grecia eset țara cu cele mai frumoase insule. Are o istorie de mii de ani, și o tradiție culinara variata și bogata. Aici poți face drumeții uimitoare, sa vizitezi manastiri stravechi și o scena de petrecere agitata. Cu alte cuvinte, Grecia este una dintre cele mai populare destinații din lume. Dar,…

- Planuiești sa mergi intr-o vacanța vara asta, dar nu ai ales inca destinația potrivita pentru tine? Noi venim cu o propunere care te va pune pe ganduri, mai ales daca iți dorești sa te bucuri de soare, pe plaja, departe de Romania. Iata cat costa o vacanța de șapte zile in Spania.

- Una dintre cele mai frumoase destinații de vacanța este, fara doar și poate, Franța. Ai multe locuri de vizitat, iar mancarea este de-a dreptul delicioasa. Iata cat costa sa te distrezi pentru cinci zile!

- Ibiza, cine nu iși dorește sa ajunga macar odata in orașul distracției. Deși este o destinație extrem de cautata, iar prețurile sunt destul de piperate, agențiile de turism au oferte și pentru persoanele care nu dispun de un buget foarte mare. Iata cat costa o vacanța!

- Daca inca nu ți-ar rezervat sejurul pentru vacanța din acest an, atunci cu siguranța ar trebui sa o faci. In cazul in care vrei sa te bucuri de șapte nopți pe teritoriul Turciei, in zona Antalya, trebuie sa știi de pe acum ca prețurile variaza in funcție de facilitați. Iata cat te costa o vacanța la…

- Paște 2022: Cat costa o vacanța cu cei dragi? Prețuri in Delta Dunarii sau Valea Prahovei Paște 2022: Cat costa o vacanța cu cei dragi? Prețuri in Delta Dunarii sau Valea Prahovei Cat costa o vacanța alaturi de cei dragi in timpul Paștelui ortodox 2022? Cele mai cautate zone turistice din Romania pentru…