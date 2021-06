Stiri pe aceeasi tema

- Vremurile disperate cer masuri disperate! Toata lumea este cu ochii pe Ionița și Viorica de la Clejani dupa ce fiul lor, Fulgy, s-a implicat in scandalul momentului. Se pare ca tatal lui Fulgy nu a mai suportat și a avut o criza de nervi chiar la el acasa, luand prin surprindere pe toata lumea. Ionița…

- O data cu scandalul monstruos care a izbucnit in showbiz, al carui protagonist a fost Fulgy, tariful Vioricai și al lui Ionița de la Clejani a crescut semnificativ. Drept urmare, daca vrei ca Tarajul de la Clejani sa-ți cante la nunta, trebuie sa scoți nici mai mult, nici mai puțin de... 5000 E – 5500…

- Familia Clejanilor trece prin clipe dificile din cauza lui Fulgy și a problemelor sale cu drogurile și cu legea. Noaptea trecuta, Ionița a sunat la Poliție pentru ca fiul lui l-a amenințat pe rețelele sociale. Ce suma cere Taraful de la Clejani pentru o cantare Tanarul de 23 de ani a fost ridicat de…

- Anularea Jocurilor Olimpice si Jocurilor Paralimpice din aceasta vara ar putea costa Japonia 13,56 miliarde de euro, conform estimarilor facute intr-un studiu al Institutului de Cercetare Nomura, citat de EFE.

- Fulgy, proaspat dezintoxicat, s-a mutat singur intr-un apartament aproape de casa parinților lui. ”Am vrut sa fiu totuși langa ai mei, daca pațesc ceva sa fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu in viața mea. Am fost la o clinica in Spania, unde am stat o luna și jumatate. Am platit acolo 80.000…

- In patrimoniul companiei au fost identificate doua autoturisme: o Dacia Duster, an fabricatie 2016, culoare albastru, dar si o Dacia Logan, cilindre 1598cmc., putere 77 kw, an fabricatie 2009, culoare albIulia Casian, judecator sindic in cadrul Sectiei a II a Civila din Tribunal Constanta, a acordat…

- Modernizarea retelei de termoficare din Capitala ar costa 5 miliarde de euro, bani pe care Bucurestiul de unul singur nu ii poate aloca niciodata in mod direct, a declarat directorul general al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov, Andrei Creci, intr-un interviu…

- Pe 12 aprilie, Sarah Studley, 39 de ani, din Baltimore, SUA, s-a prezentat la centrul de vaccinare impotriva coronavirusului de la Universitatea din Maryland in rochie de mireasa dupa ce recepția la nunta sa a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza publicația Insider . Sarah și soțul…