- Claudia Florescu este concurenta la acest sezon de la Insula Iubirii, iar ea a venit in emisiune alaturi de iubitul ei, Bogdan Cirlan, pentru ca cei doi au vrut sa testeze iubirea pe care o au. La varsta de 35 de ani, concurenta emisiunii poate spune ca este o femeie implinita și asta pentru ca are…

- Claudia Florescu este una dintre concurentele care a decis sa participe, alaturi de iubitul ei, Bogdan Cirlan, la Insula Iubirii sezonul 7. Urmaritorii sai au ramas placut surprinși cand au vazut cine sunt mama și fratele ei, mai ales ca acesta ii seamana destul de tare. Iata cum arata impreuna!

- Toata lumea o cunoaște acum pe Claudia Florescu, dupa ce ea a decis sa participe in sezonul 7 de la Insula Iubirii alaturi de iubitul ei, Bogdan Cirlan. Ei bine, cu toate acestea, nu mulți știu cum arata mama și fratele concurentei. Antrenoarea de fitness a postat cateva fotografii speciale cu cele…

- Claudia Florescu este una dintre cele cinci concurente care au venit sa iși testeze relația cu partenerul la "Insula Iubirii", sezonul 7. Ei bine, astazi, iubita lui Bogdan Cirlan iși sarbatorește ziua de naștere. Cați ani implinește concurenta de la "Insula Iubirii".

- Concurenții de la Insula Iubirii, sezonul 7, sunt foarte activi pe rețelele de socializare și posteaza destul de des intamplari din viața lor de zi cu zi. De aceasta data, cea care a postat un mesaj cu subințeles a fost nimeni alta decat Claudia Florescu. Iata ce a pus iubita lui Bogdan Cirlan pe pagina…

- Insula Iubirii a revenit pe micile ecrane cu sezonul 7 al emisiunii, care este difuzat in fiecare joi și vineri pe Antena 1. Noi cupluri ale emisiunii au decis sa iși supuna relația celui mai dificil test al iubirii. Printre acești concurenți fac parte și Bogdan Cirlan cu Claudia Florescu. In randurile…

- Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4 a avut parte de o transformare spectaculoasa, iar cele mai recente imagini publicate in mediul online confirma acest lucru. Cum arata in prezent fosta concurenta și cine este barbatul care i-a furat inima. Hanne este activa in mediul online, iar de curand și-a…

- Claudia Florescu și Bogdan Cirlan sunt impreuna de mai bine de un an și s-au cunoscut pe internet. Cei doi tineri au 35, respectiv 34 de ani și vor sa-și testeze relația la Insula Iubirii sezon 7.