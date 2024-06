România, primul meci la Euro 2024 A sosit momentul mult așteptat! Romania va juca astazi primul meci de la Euro 2024, impotriva Ucrainei. Romanii ar trebui sa fie optimiști, avand in vedere faptul ca Ucrainienii s-au calificat cu greu la Euro, spre deosebire de tricolori, care au terminat preliminariile neinvinși. Am avut parte de doua amicale care au taiat destul de […] The post Romania, primul meci la Euro 2024 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul UE pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, se afla in Romania și urmeaza a se intalni cu oficiali și cu fermieri romani. Janusz Wojciechowski este originar din Polonia. Vizita lui in Romania are loc in perioada 13 – 14 mai 2024. Potrivit Guvernului Romaniei, in ziua de 13 mai, comisarul…

- Marti, comisarul Wojciechowski va vizita Portul Constanta si isi va incheia deplasarea in Romania vizitand Crama Rasova si proiecte finantate de UE, mai arata comunicatul de presa al Comisiei Europene.„Astept cu nerabdare sa sosesc in Romania pentru o vizita care va oferi o serie de oportunitati importante.…

- Președintele Iohannis spune ca ar fi acceptat, in principiu, cererea președintelui Biden ca Romania sa cedeze Ucrainei unul dintre sistemele sale antiaeriene Patriot, pe care le-a cumparat din SUA, insa cu condiția ca Statele Unite sa ofere Romaniei ceva “in schimb”, astfel incat apararea antiaeriana…

- Romania a reușit sa se califice sambata noapte la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a invins echipa Ucrainei cu 3 la 2, revenind fantastic dupa ce in prima zi a fost condusa cu 0-2.

- Potrivit scrisorii trimise de Iohannis și consultata de HotNews.ro, președintele amintește ca drept raspuns „la agresiunea rusa impotriva Ucrainei au continuat actiunile de sprijinire la nivelul NATO si al Uniunii Europene pe multiple planuri a Ucrainei si a cetatenilor acesteia”.„Astfel, in contextul…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit documentele privind interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele au un regim secret. ”Nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie…