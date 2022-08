Cât costă fructele și legumele în Piața Obor. Zmeura atinge aproape 30 de lei/ kilogram Vara anului 2022 este marcata de scumpiri atat la utilitați, cat și la produse alimentare, iar prețurile afișate la rafturile supermarketurilor determina oamenii sa se orienteze catre piața cand vine vorba de fructe și legume. In Piața Obor din București prețurile variaza in funcție de produs, unele fiind sub nivelul magazinelor alimentare, iar altele peste. De exemplu, pepenii de Dabuleni se vand in Piața Obor cu 3-4 lei kilogramul, iar pepenele roșu de vinde la aprozar cu 2 lei kilogramul. Pepenele galben este 7 lei kilogramul la aprozar și 4 lei kilogramul in Obor, potrivit Antena… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

