Cât costă curățarea chimică a unui filtru de particule Filtrul de particule esteo componenta auto destul de importanta. Chiar daca unii șofeir nu pun atat de mult preț pe el, in momentul in care filtrul este infundat, mașina nu mai funcționa normal. Filtrul de particule are rolul de a opri particulele emise de motorul mașinii, dupa arderea combustibilului. In funcție de modelul fiecarui autoturism in parte, filtrul de particule poate fi situat inainte, dupa catalizator sau intre doua catalizatoare, iar prezența sa in partea de evacuare a mașinii este esențiala pentru reducerea emisiilor extrem de toxice pentru mediul inconjurator. Cat costa curațarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

