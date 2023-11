Cât costă cazarea la azilul de bătrâni din hotelul lui Dorin Cocoș Pandemia a dat peste cap afacerile hoteliere ale controversatului om de afaceri Dorin Cocoș, fostul soț al celebrei Elena Udrea. In 2020, in lipsa de clienți, un tronson al hotelului de la Gara de Nord a fost transformat in azil de batrani, o afacere care merge destul de bine, mai ales ca și scorurile sunt destul de generoase. In 2020, pandemia l-a adus aproape de faliment pe Cocoș, nevoit sa concedieze o mare parte din angajații de la cele doua unitați Euro Hotels de la Gara de Nord și Arcul de Triumf. In primul caz, salvarea a venit de la un antreprenor local, care a inchiriat un tronson al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

