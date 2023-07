Cât costă bifa albastră pe Instagram și cum o poți obține Bifa albastra de pe Instagram nu mai este rezervata vedetelor sau celor care au conturi foarte mari, cu sute de mii de urmaritori. De cateva zile, oricine iși poate accesoriza contul de Instagram cu o bifa albastra „de vedeta”. Iata cat costa! Persoanele interesate sa obțina un cont verificat cu bifa albastra sunt acum incurajate sa plateasca o suma lunara pentru a beneficia de privilegii și asistența prioritara. Așadar, utilizatorii Instagram, dar și Facebook vor putea sa plateasca pentru a obține așa-numita bifa albastra, a anunțat compania-mama Meta acum cateva luni. Directorul executiv Mark… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

