Cât costă banconta de zero euro?! A fost pusă în vânzare la…

Cea mai noua bancnota, de zero euro, acreditata de Banca Centrala Europeana a fost pusa in vanzare la Suceava. Bancnota a fost gandita ca suvenir și promoveaza obiective turistice sau evenimente istorice importante. Desi nu se poate cumpara nimic cu ea, bancnota de zero euro este extrem de valoroasa pentru colectionari si este cerere foarte mare pentru ea. Cat costa daca vrei sa o colecționezi.