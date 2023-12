Cât câștigă Leonard Sorin Bărăscu, liderul sindicatului Sanitas Leonard Sorin Barascu este președintele Federației SANITAS, dar și al Confederației CNSLR Frația. Anual, aceasta incaseaza venituri de aproximativ 175.000 de euro. In anul 2022, Leonard Sorin Barascu a incasat 212.007 lei ca președinte al Federația Sanitas. La aceasta suma se adauga și cei 201.076 lei de la CNSLR Frația, o alta mare confederație sindicala pe care o conduce. In urma unui calcul simplu aflam ca liderul sindicatului Sanitas aduna 7.025 de euro/luna, echivalentul a 34.423 de lei. Astfel, in numai un an, Leonard Sorin Barescu incaseaza 413.083 lei. Mai mult, Barascu este și președinte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Sorin Barascu este președintele Federației SANITAS, dar și al Confederației CNSLR Frația. Anual, aceasta incaseaza venituri de aproximativ 175.000 de euro. In anul 2022, Leonard Sorin Barascu a incasat 212.007 lei ca președinte al Federația Sanitas. La aceasta suma se adauga și cei 201.076 lei…

- Fostul general SRI, Cristian Georgica Celea a fost numit interimar la șefia Casei Naționale de Sanatate, instituția care gestioneaza banii din sanatate. Decizia premierului Marcel Ciolacu a fost publicata in Monitorul Oficial, miercuri, 13 decembrie.Cristian Celea a fost numit la șefia CNAS și va…

- Fostul general SRI, Cristian Georgica Celea a fost numit interimar la șefia Casei Naționale de Sanatate, instituția care gestioneaza banii din sanatate. Decizia premierului Marcel Ciolacu a fost publicata in Monitorul Oficial, miercuri, 13 decembrie.Vicepreședintele Cristian Celea a fost numit la șefia…

- Ministrul Alexandru Rafila s-a decis pe cine numește la șefia CNAS in locul lui Andrei Baciu. Cristian Georgica Celea, general SRI in rezerva, fost președinte al Casei de Asigurari de Sanatate in perioada 2003-2005, numit de guvernul Adrian Nastase, și fost manager al spitalului SRI Agrippa Ionescu,…

- Sindicatul Europol susține ca, pana la finalul anului, Academia de Poliție se va inchide, din cauza deselor scandaluri cu mancarea stricata și toxiinfecții alimentare. Academia de Poliție “A. I. Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a anunțat sindicatul polițiștilor Europol. Decizia a fost luata…

- Spitalele din subordinea Ministerului Transporturilor au suferit de subfinanțare, ceea ce a condus in numeroase situații la prestarea de servicii medicale sub standardele așteptate. „Nu intru in acest moment in discutii punctuale. In coordonarea Ministerului Transporturilor, de exemplu, sunt 15 spitale.…

- La sediul Complexului Energetic Valea Jiului a fost organizata o conferința de presa la care au luat parte noul director general al complexului, Eusebiu Durbaca, și Cristian Roșu, membru in Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului. Cristian Roșu a ținut sa faca o retrospectiva…

- Una dintre primele stații de metrou din București, inaugurata in anul 1979, are un nou nume, incepand cu data de 14 octombrie. Este vorba de stația Timpuri Noi, care se numește de acum Octavian Udriște, in onoarea inginerului care a contribuit la construirea ei. Udriște este cel care a semnat in 1979…