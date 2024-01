Stiri pe aceeasi tema

- GSP l-a vizitat pe Leonard Doroftei la Montreal, unde fostul campion mondial și-a deschis la jumatatea lunii decembrie o sala de box, intr-o hala industriala. Plecat din țara in 2019, „Leonard Dorin” - numele de scena din boxul profesionist - nu se regasește la Montreal și vrea sa revina in Romania.

- Leonard Doroftei a parasit Romania in anul 2019, dar nu singur, ci alaturi de familia lui. Celebrul jucator de box a inceput o viața noua in Canada, acolo unde are mare succes ca antrenor pentru copii. Exclusiv pentru gsp.ro, acesta a facut dezvaluiri din culisele vieții sale la Montreal. Anul 2019…

- GSP l-a vizitat pe Leonard Doroftei la Montreal, unde fostul campion mondial și-a deschis la jumatatea lunii decembrie o sala de box, intr-o hala industriala. Plecat din țara in 2019, „Leonard Dorin” - numele de scena din boxul profesionist - nu se regasește la Montreal și vrea sa revina in Romania.

- Leonard Doroftei a trecut la profesioniști in 1997, semnand un contract cu clubul canadian Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoara a versiunii WBA și in 31 mai 2002 și-a aparat centura la București.Leonard Doroftei a avut un bar in Ploiești,…

- Promisiuni peste promisiuni vin din partea guvernanților odata cu elaborarea bugetului pentru anul 2024. Cu toate acestea, sumele la care vor ajunge salariile din Romania nu sunt chiar pe masura așteptarilor.

- Romanii vor avea o noua minivacanta la acest final de an 2023, beneficiind de patru zile libere in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie. Vezi care este programul Freshful de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei!Programul Freshful de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a RomanieiZiua de 30 noiembrie,…

- Miile de oameni care așteapta sa treaca prin granița de la Rafah, dintre Gaza și Egipt, au pașapoarte emise de 60 de state. Insa țari precum Romania, Irlanda sau Canada nu au reușit sa-și scoata din enclava niciun cetațean pana acum. „Suntem confuzi”, declara cei care inca nu și-au vazut numele pe lista…

- • La flacara acestui vechi meșteșug – lecții predate viitorilor iubitori de frumos! Luiza Radulescu Pintilie Probabil nu am sa trec niciodata pragul muzeului sticlei din New York, care reunește, in cea mai mare colecție de acest tip din lume, peste 45 000 de exponate, dar in mod cert pot macar sa mi-l…