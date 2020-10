Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii primei curse de Formula 1 din Vietnam au anuntat, vineri, ca a anulat Marele Premiu din acest an, care initial fusese programat in aprilie, si apoi reprogramat, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters potrivit Agerpres. ''A fost o decizie extrem de dificila, dar necesara,…

- Romania ar putea inregistra o contractie de 4,7% a economiei in acest an si o crestere cu 3,9% in 2021 a declarat, joi, Ciprian Dascalu, economist sef si director de cercetare la Banca Comerciala Romana. "Folosind (...) si modelele noastre clasice estimam pentru acest an, practic din martie avem aceasta…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti. Cu cat scade PIB-ul in acest an Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, usor, estimarile privind evolutia economiei romanesti atat in acest an cat si anul urmator, arata cel mai nou raport "World…

- Festivalul Național de Muzica Folk „Ziua de Maine”, cel mai important festival concurs de muzica folk din Romania, iși anuleaza ediția din acest an din cauza pandemiei, anunța organizatorii. Potrivit surselor citate, masura a fost luata din cauza creșterii alarmante a numarului de imbolnaviri la nivel…

- Pandemia de coronavirus afecteaza grav economiile marilor țari. Majoritatea tarilor membre ale G20 au suferit scaderi fara precedent ale Produsului Intern Brut in trimestrul al doilea al anului, din cauza pandemiei, fiind inregistrata o reducere comuna record, de 6,9%, comparativ cu primul trimestru,…

- "Am facut plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Presedintele Klaus Iohannis a acuzat, in declaratia sa, ca UDMR si astfel pe toti ungurii din Romania ca au provocat criza sanitara. Potrivit declaratiei sefului statului, PSD si alte partide, inclusiv UDMR, sunt responsabile…

- Ce spune ministrul Finantelor despre o noua inchidere a economiei, din cauza COVID-19: ”Orice situatie vine in fata noastra suntem pregatiti” Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca autoritatile sunt pregatite pentru orice situatie vine in ceea ce priveste pandemia de COVID-19 si economia…

- Ce spune ministrul Finantelor despre o noua inchidere a economiei, din cauza COVID-19: ”Orice situatie vine in fata noastra suntem pregatiti” Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca autoritatile sunt pregatite pentru orice situatie vine in ceea ce priveste pandemia de COVID-19 si economia…