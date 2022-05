Câștigătorii Festivalului de Film de la Cannes. Palme d’Or, câștigat de regizorul suedez Ruben Östlund. Niciun premiu pentru Cristian Mungiu Marele premiu al festivalului de Film de la Cannes a fost caștigat de regizorul suedez Ruben Ostlund, cu pelicula Triangle of Sadness. Acesta a repetat astfel perfomanța din 2017, an care a obținut Palme d’Or pentru „The Square”. Cea de-a 75 ediție a festivalului de film de la Cannes a ajuns la final, sambata seara, cand au fost anunțate premiile din cadrul competiției oficiale. La aceasta competiție a fost inscris și Cristian Mungiu, cu al sau „R.M.N”, insa anul acesta regizorul roman nu a obținut niciun premiu. Lista caștigatorilor: Palme d’Or: Triangle of Sadness de Ruben OstlundGrand Prix… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

