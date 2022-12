Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a premiat peste 700 de elevi si cadre didactice pentru rezultatele obtinute la olimpiadele scolare si competitiile sportive din acest an, stimulentele financiare acordate drept recompensa cifrandu-se la 110.000 de lei, informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei…

- Cei mai buni dintre cei 125 de copii și elevi din județ care au participat la Concurs de creație literar-artistica „Iubește-ți patria, copile!”, organizat de Asociația Pedagogilor romani din județul Covasna, vor fi premiați in cadrul unei Gale Festive care va avea loc astazi, incepand cu ora 17.00,…

- Holul central al Bibliotecii Universitații Politehnica Timișoara s-a umplut miercuri, 23 noiembrie 2022, cu elevi, studenți, cadre didactice și absolvenți veniți la festivitatea de premiere celei de-a treia ediții a concursului de desen și fotografie „Politehnica prin ochii mei!” și la vernisajul expoziției…

- Cea mai buna turta dulce din Targu Secuiesc va fi desemnata luna aceasta in cadrul unui concurs organizat de Primaria municipiului si Fundatia Wegener Pro Sanitate, au anuntat autoritatile locale. Potrivit acestora, concursul se va desfasura pe doua sectiuni – turta dulce traditionala si reform (fara…

- In cadrul manifestarilor organizate la Sfantu Gheorghe marți, 25 ocrombrie a.c., cu ocazia Zilei Armatei Romaniei, au fost premiați caștigatorii concursului de desene cu tema „Armata prin ochii copiilor”, organizat de Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judetean(CMJ) Covasna. In…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei, Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judetean(CMJ) Covasna organizeaza, in perioada 3 – 24 octombrie a.c., concursul de desene cu tema „Armata prin ochii copiilor”. Potrivit organizatorilor, concursul se adreseaza tuturor copiilor inmatriculați…

- Castigatorii celei de-a 7-a editii a „Bienalei de Grafica din Tinutul Secuiesc” vor fi premiati joi, la Sfantu Gheorghe, in cadrul unei gale gazduite de Centrul de Arta din Transilvania, informeaza organizatorii. In concurs au fost inscrise aproximativ 2.000 de lucrari realizate de 844 de artisti din…

- Centrul de Cultura Arcus gazduieste saptamana aceasta Gala laureatilor concursului international de muzica clasica „Youth of Music, Bucuresti, 2022″, informeaza reprezentantii institutiei. Potrivit acestora, gala se va desfasura in perioada 22-23 septembrie in sala de concerte a Centrului de Cultura…