CASTIGATOR iUMOR 2019. Video cu numărul care i-a adus 20.000 de euro în cont CASTIGATOR iUMOR 2019. Mukinka a caștigat marea finala a sezonului 7 iUmor, finala in care s-au luptat pentru marele premiu in valoare de 20.000 euro numere de magie, stand-up, trap, rap, glume scurte sau mima cu sunete. Jurații au fost impresionați de numarul sau, ca ulterior, votul publicului sa il desemneze caștigatorul iUmor sezonul 7! Tot publicul a desemnat si emisiunea ca lider detasat de audienta, atat pe publicul comercial din mediul urban, cat și la nivelul intregii tari. In numarul din finala a mixat in stand-up sau limba engleza cu limba romana, a vorbit despre tradițiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

