- Helmuth Duckadam, Florin Bratu, Ion Craciunescu și Florin Prunea revin la pupitrul iUmor, intr-o ediție speciala dedicata fotbalului romanesc și difuzata pe Antena 1, chiar inaintea confruntarii Romania - Columbia, in aceasta seara, de la 20:30.

- Organizatorii Festivalului Saga 2024 au dezvaluit ca printre artiștii internaționali invitați se numara și Nicki Minaj, o figura de marca in muzica rap. Este prima data cand artista va concerta in Romania, ceea ce marcheaza o premiera absoluta. Ediția din acest an a festivalului va avea loc la Romaero…

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și in AntenaPLAY, il aduce in fata juriului si al telespectatorilor pe Ionuț Rusu, in calitate de invitat special, care o va impersona pe nimeni alta decat pe Diana Șoșoaca.

- Generalul (r) care a reprezentat Romania la Comandamentul NATO de la Bruxelles, Virgil Balaceanu, avertizeaza ca, dupa ce au capturat Avdiivka, rușii ar putea ajunge la gurile Dunarii in doi-trei ani. Romania trebuie sa treaca de pe acum la pregatirea populației, a teritoriului și a economiei.

- Veste buna pentru telespectatori! Cel de-al 16-lea sezon iUmor va avea premiera duminica, 18 februarie, de la 21:00, la Antena 1. Emi și Cuza au facut primele declarații despre noul sezon.Cel de-al 16-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie va avea premiera duminica, 18 februarie, de la 21:00, la Antena…

- Sezonul 6 „America Express” a reprezentat o adevarata provocare pentru mai multe vedete din Romania. Printre cunoscuți precum Iulia Albu și iubitul ei, Mike (Mihai Alexandru), Romica Țociu și fiul lui, Catalin, Ionuț Rusu și George Tanase, Laura Giurcanu și Sanziana Negru, actrița Ada Galeș și mama…

- Duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii vor urmari o ediție cu totul speciala a emisiunii iUmor, in cadrul careia mai mulți invitați speciali au venit sa ofere Previziunile Anului 2024.