Cascadorii râsului la Timișoara: linie de tramvai, de 17 milioane de euro proiectată greșit. Vagoanele intră în stâlp Situație inedita in Timișoara unde localnicii așteptau cu nerabdare finalizare lucrarilor, incepute acum trei ani, pe bulevardul Cetațenii unde a fost pusa și o linie de tramvai care a costat 17 milioane de euro, iar la probe tramvaiul n-a avut loc sa treaca de un stalp, potrivit Opinia de Timișoara. Astfel ca muncitorii in loc […] The post Cascadorii rasului la Timișoara: linie de tramvai, de 17 milioane de euro proiectata greșit. Vagoanele intra in stalp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

