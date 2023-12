Accidentul vascular cerebral poate fi diagnosicat in timp record cu ajutorul unui dispozitiv sub forma unei caști, conceput de neurologii de la Universitatea din Amsterdam, transmite Radio Rador. Dispozitivul, asemanator unei caști din silicon EEG sau a unei caști de inot, are senzori pentru detectarea undelor cerebrale. Cu ajutorul acestui dispozitiv, in cazul unui accident vascular cerebral ischemic se poate determina marimea leziunilor cerebrale. Informațiile furnizate de dispozitiv, permit medicilor de urgența de pe ambulanțe sa acorde primul ajutor și sa dirijeze pacientul la unitatea medicala…