Casa Verde Fotovoltaice ia din nou startul pe 6 noiembrie 2019! Unde gasesti lista cu instalatorii validati si ce documente sunt necesare

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului de Mediu (AFM) a anunțat ca programul prin care se finanțeaza instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica va fi reluat de miercuri, 6 noiembrie, ora 10.00. De la aceasta data, instalatorii validati vor putea sa continue inscrierea persoanelor…

- Administratia Fondului pentru Mediu a suspendat in data de 10 septembrie 2019 inscrierile persoanelor fizice in programul denumit generic „Casa Verde Fotovoltaice", in vederea efectuarii unei analize a modului de functionare a acestui proces. In urma acestor verificari, in data de 16 septembrie 2019…

- Ca urmare a aprobarii dosarelor de finantare in sedinta Comitetului de Avizare din data de 19 septembrie 2019, Administratia Fondului pentru Mediu a publicat o noua lista cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla). In aceasta etapa…

- Programul "Casa Verde" a inceput, iar persoanele care vor sa-și instaleze panouri solare pentru producerea de energie electrica se pot adresa instalatorilor autorizați pentru inscriere. Pentru acest program s-au alocat 656 de milioane de lei, Administratia Fondului pentru Mediu asigurand, din Fondul…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța ca de marți, 10 septembrie, se da startul programului Casa Verde Fotovoltaice, prin care o persoana poate obține suma de 20.000 de lei de la stat pentru montarea de panouri fotovoltaice, adica 90% din cheltuieli. „Programul privind instalarea sistemelor…

- De astazi, 9 septembrie 2019, romanii pot accesa programul "Casa Verde Fotovoltaice" prin care pot primi o finantare de 20.000 de lei pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru generarea de curent electric, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Scopul programului il reprezinta…

- Ziarul Unirea Incepand de azi, romanii pot primi de la stat 6.500 de lei. S-a dat startul pentru o noua campanie de innoire a parcului auto național Zeci de mii de vouchere sunt “puse la bataie” de catre Administrația Fondului de Mediu (AFM). Prin programul “Rabla Clasic”, romanii care dețin autoturisme…

- Persoanele fizice care vor sa-si caseze un autoturism mai vechi de opt ani pot merge incepand de luni, 19 august, la producatorii validati pentru a accesa "Rabla Clasic", ca urmare a suplimentarii programului cu 130 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM),…