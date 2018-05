Stiri pe aceeasi tema

- Zece copii, frati, au fost gasiti traind in conditii sordide, intr-o casa, in California, in care erau torturati fizic si psihologic de parintii lor, au anuntat autoritatile judiciare, relateaza AFP conform News.ro . ”In mod continuu, copiii erau loviti, strangulati, muscati, vizati cu arme precum arbalete…

- Campania Mana cu Mana, lansata in beneficiul copiilor din centre de plasament, a desfasurat la finele lunii aprilie un eveniment special la Bucuresti cu sprijinul hotelului Hilton Inn Garden Old Town. Evenimentul a inclus o licitatie caritabila a fotografiilor ilustrate realizate cu scopul…

- Lucrurile se complica serios in cazul crimei de la Baia Mare. Primarul Catalin Chereches crede ca ancheta a fost compromisa si cere interventia Corpului de Control al Ministerului de Interne. Rezultatul probelor ADN a ajuns deja pe masa anchetatorilor, iar acestia spera sa ii conduca la prinderea…

- Rasturnare de situatie in cazul fetitei de 5 ani rapita, violata si ucisa cu salbaticie! Micuta a fost condusa, vineri, pe ultimul drum, de sute de oameni socati de sfarsitul crunt al fetitei de 5 ani. Parintii sunt revoltati ca, dupa patru zile de la crima ingrozitoare, faptasul nu a fost inca prins.…

- O fata de doar 14 ani s-ar fi adresat la spitalul din sat cu febra, iar dupa cateva ore s-a stins din viața, aceasta este tema ediției de astazi a emisiunii Vorbește Moldova.Cazul cu sfarșit tragic a avut loc in satul Saiți, raionul Caușeni.

- In principiu, ocrotirea copilului se realieaza de parinți in comun, in mod egal și in mod exclusiv. Regula exercitarii autoritații parintești in comun se aplica atat in cazul in care parinții sunt casatoriti, dar și dupa divorț . Excepție face situația cand exista motive intemeiate, avand in vedere…