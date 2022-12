Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis sambata o noua avertizare Cod galben și portocaliu de viituri, valabila de sambata ora 14.00 pana luni la pranz pe rauri din 17 județe.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…

- VIDEO: Locul nașterii lui Arsenie Boca, scos la vanzare pentru 3.000.000 de euro. Proprietatea are 85.000 de metri patrați Gospodaria de la Vața de Sus, in care s-a nascut Arsenie Boca, este scoasa la vanzare pentru suma de 3.000.000 de euro, potrivit unui anunț actualizat in data de 13 decembrie, publicat…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) va juca la echipa saudita Al-Nassr de la 1 ianuarie, anunța cotidianul madrilen Marca. Liber de contract de pe 22 noiembrie, cand și-a reziliat pe cale amiabila contractul cu Manchester United, Cristiano Ronaldo a fost convins de oferta echipei Al-Nassr, de 18 ori campioana…

- Domeniul parintelui Arsenie Boca din județul Hunedoara a fost scos la vanzare pentru suma de 3 milioane de euro. Proprietatea are 8,5 hectare pe care se afla doua casuțe, o anexa și un foișor de vara.

- Social Ajutoare de urgența pentru sprijinirea a 232 de familii și persoane singure cu probleme sociale grave, inclusiv din Teleorman noiembrie 15, 2022 15:37 Guvernul a aprobat saptamana trecuta acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 995.500 lei pentru sprijinirea a 232 familii și persoane…

- Primaria Capitalei a lansat licitatia pentru reabilitarea a 16 linii de tramvai care totalizeaza 50 km, valoarea investitiei fiind de 500 de milioane de euro, a anuntat edilul general al Bucurestiului, Nicusor Dan. “Peste 2 ani Bucurestiul nu va mai avea linie de tramvai nemodernizata. Asta inseamna…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, pe tronsonul kilometric 86 – 120 al autostrazii A1 București-Pitești, intre localitațile Teiu și Pitești, dar și pe sectorul de drum 295 – 238 al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre localitațile Cunța și Sibiu, traficul rutier…

- Astfel, potrivit hidrologilor, in intervalul 19 septembrie, ora 18:00 - 20 septembrie, ora 9:00, vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile din bazinele hidrografice: Tur - bazin…