- Actrita Susan Sarandon a dat 2 milioane de dolari pentru o casa ecologica din Vermont imaginandu-si ca aici o sa stea atunci cand se va pensiona. A descoperit insa ca aceasta casa a visurilor ei are „probleme majore”, iar acum a dat in judecata firma de constructii, relateaza The Guardian.

- A cheltuit 2 milioane de dolari pentru a-și construi casa visurilor. Actrita premiata cu Oscar Susan Sarandon a dat 2 milioane de dolari pentru o casa ecologica pe care a construit-o in Vermont imaginandu-si ca aici o sa stea atunci cand se va pensiona. A descoperit insa ca aceasta casa a visurilor…

- O femeie din Michigan a ajuns sa aiba cea mai lunga barba din lume dupa ce a renuntat la rutina de a se barbieri de trei ori pe zi, potrivit Guinness World Records, scrie news.ro.Erin Honeycutt, in varsta de 38 de ani, a reusit sa-si lase sa creasca o barba de 30 cm lungime, in principal pentru ca…

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele ore ale zilei de marti, a anuntat administratia militara a capitalei ucrainene, potrivit Reuters. „Nu au existat victime sau distrugeri in capitala”, a transmis…

- Netflix a adaugat 5,9 milioane de noi abonați in ultimele trei luni, de aproape trei ori mai mulți decat se așteptau analiștii, dupa ce a luat masuri drastice impotriva utilizatorilor care iși impartașeau parolele, potrivit The Guardian.Gigantul de streaming este prima dintre marile companii de tehnologie…

- Coproprietarul clubului Inter Miami, Jorge Mas, a dezvaluit, duminica, culisele contractului lui Lionel Messi pentru publicatia spaniola El Pais, evocand viitorul promis starului argentinian in Florida si impactul pe care acesta il va aduce Major League Soccer, informeaza cotidianul

- Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) a demarat miercuri o actiune in justitie impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca i-a pacalit pe consumatori sa se aboneze la seriviciul platit Amazon Prime si ca, in mod deliberat, a facut dificila renuntarea la acest…

