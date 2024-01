Stiri pe aceeasi tema

- Casa de discuri timișoreana Psihodrom Records anunța lansarea celei de-a cincea compilații realizata de artiști ai muzicii electronice contemporane. „Psihodrom V” va putea fi ascultata gratuit online pe canalul de bandcamp al casei de discuri dupa prima audiție care va avea loc joi, 21 ianuarie, de…

- D-Block Europe a lansat single-ul “I Need It Now”. Totodata, astazi a fost anunțat cel de-al treilea album de studio, „Rolling Stone”, care va fi lansat la nivel global pe 12 ianuarie. Pe langa anunțarea recordului, duo-ul și-a dezvaluit și noul lor single „I Need It Now” – o oferta inteligenta, cu…

- Formația The Hidden Jester din Jimbolia a lansat recent un nou single numit „Keep On Rockin’”, care anunța apariția unui nou material discografic programat pentru anul viitor. „Ideea piesei «Keep On Rockin’» a pornit de la dorința noastra de a transmite fanilor, și nu numai, ca vom continua, indiferent…

- Dolly Parton, de 77 de ani, regina muzicii country, nu si-a pierdut nimic din aura sa. Cel mai recent album al ei a ajuns pe primul loc in topurile din Statele Unite. Lansat la 17 noiembrie, „Rockstar”, cel de-al 49-lea album de studio solo al cantaretei, a ajuns pe primul loc atat in topurile country,…

- Formația timișoreana de rock alternativ The Case a lansat un nou single, de data aceasta piesa este insoțita și de un videoclip cinematic, in care membrii trupei trateaza un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in universul existențial actual. Piesa „Mountain of Pain” este, practic, o metafora…

- Take That a lansat single-ul “This Life”. Piesa va fi pe cel de-al noualea album de studio, This Life, material care va fi lansat pe 24 noiembrie. Versurile piesei ating intorsaturile și aventurile vieții, imperecheate alaturi de o melodie vibranta, plina de viața, condusa de pian. This Life incapsuleaza…

- Mihai Gane a lansat astazi in Spania cel mai nou volum de poezie, la care a lucrat mai bine de un an și jumatate. "Puedes Hacerme lo que quieras" sau "Poți sa imi faci ce vrei", vorbește despre daruire totala și incredere oarba​ și este inspirat din

- Muzicianul timișorean Sebastian Spanache a lansat la sfarșitul saptamanii trecute un album solo care poarta numele de Upamercado, prilej cu care artistul a susținut un concert la Casa Artelor din Timișoara. „Un album solo care este o culminare a calatoriilor și experiențelor artistului in America Latina,…