- Consiliul Județean Timiș asigura ca in aceasta perioada se realizeaza ultimele lucrari majore pe șantierul de extindere la patru benzi a drumului județean 592, porțiunea Timișoara – Moșnița Noua. In urmatoarea luna, pana pe 1 octombrie, se va interveni la unul dintre podețe, pe benzile de interior,…

- Festivalul de Opera si Opereta in aer liber, un brand al Capitalei Culturale Europene produs de Opera Nationala Romana Timisoara (ONRT), care trebuia sa inceapa in Parcul Rozelor din Timisoara la acest sfarsit de saptamana, va suferi modificari in program si ca locatie, intrucat primaria nu a reusit…

- Timișorenii au fost invitați, weekendul viitor, la o noua ediție a Festivalului de Opera și Opereta. Ar fi trebuit sa se desfașoare in aer liber, pe scena din Parcul Rozelor, cu șase spectacole, dar inca e șantier acolo. Trei spectacole au fost anulate, iar alte trei au fost mutate și vor avea loc in…

- Cu director interimar pe post la Casa de Cultura Timișoara se cauta șef ”plin”. Sub numele pompos de ”Concurs de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura a Municipiului Timișoara”, primaria cauta un nume pentru conducerea principalei instituții culturale din subordine. Primaria Timișoara…

- Cantecul, jocul și portul popular banațean vor fi reprezentate cu fala și talent la Festivalul de Folclor al Cetații, desfașurat in aceasta saptamana la Deva. Liliana Laichici, Dumitru Teleaga, Stana Stepanescu, Felicia Stoian, Ciprian Pop, Roberta Selagea, alaturi de instrumentiști și dansatori ai…

- A fost o „chestiune de zile” care a ținut cam trei saptamani, dar in sfarșit poate incepe șantierul la scena din Parcul Rozelor, distrusa de furtuna din 2017. Reprezentanții primariei au eliberat luni autorizația de construire pentru lucrarea atribuita in urma cu noua luni. Șantierul ar trebui sa țina…

- La sediul Consiliului Județean Timiș s-a aflat viitorul ambasador al Romaniei in Cuba. Cu aceasta ocazie, președintele CJ Timis, Alin Nica, și-a anuntat dorința de colaborare cu țara americana, bazandu-se și pe deschiderea pe care aceasta o are in ultima perioada. Deschiderea de care da dovada statul…

- Va amintiți de scena din Parcul Rozelor, care a fost distrusa la furtuna din septembrie 2017? Primaria Timișoara promite ca o reface de ani buni, dar șantierul n-a inceput nici acum. Mai e nevoie de un aviz, iar reprezentanții instituției de pe C.D. Loga spun ca scena va fi gata pentru Festivalul de…