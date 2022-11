Stiri pe aceeasi tema

- Soprana Lorena Puican concerteaza acasa, la Alba Iulia, in cadrul Galei Operetei Romanești. Spectacol gratuit Un concert de opereta romaneasca va avea loc miercuri, 30 noiembrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Concertul, organizat de Asociația Dines, este dedicat Centenarului Incoronarii…

- Consiliul Local, Primaria și Casa de Cultura "Pompeiu Harașteanu" Luduș organizeaza joi, 1 decembrie, o ceremonie dedicata Zilei Naționale a Romaniei. Potrivit organizatorilor, ceremonia se va desfașura la Complexul Statuar din Piața Unirii, cu incepere de la ora 12.30, iar programul va conține o slujba…

- ASTAZI: Cantecul Generațiilor. Spectacol folcloric cu Ioan Bocșa, Veta Biriș și alți artiști indragiți, la Alba Iulia In cadrul evenimentelor organizate de Primaria Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale, vineri, 18 noiembrie, de la ora 18.00 va fi spectacolul folcloric ”Cantecul generațiilor”. Evenimentul…

- Moș Craciun poposeste in Baia Mare impreuna cu prietenii sai, in cel mai frumos spectacol de Craciun dedicat celor mici și celor mari, duminica, 4 decembrie, incepand cu ora 11.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, sala spectacol Teatrul ARARAT. In pragul Craciunului sosesc cu el și ajutoare de nadejde…

- N.D. La Ploiești va avea loc o noua ediție a Festivalului Internațional de teatru ”Toma Caragiu”, pentru care publicul deja poate sa cumpere bilete. Ediția din acest an se va desfașura in perioada 15-20 noiembrie și va aduce la Ploiești reprezentații susținute de teatre renumite din țara -Teatrul Național…

- Duminica, 30 octombrie 2022, a avut loc cea de-a XX-a ediție a Festivalului – Concurs ”Horea in grumaz”. Evenimentul s-a desfașurat la Casa de Cultura ”Vasile Latiș” din Targu Lapuș și a fost organizat de Primaria și Consiliul Local Targu Lapuș in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Horea lunga…

- Agenția Județena pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a organizat azi 14 octombrie, Bursa locurilor de munca pentru absolvenți la Casa de Cultura a Sindicatelor. La deschiderea bursei au participat reprezentanți ai Prefecturii Satu Mare in persoana domnului prefect Roca Tiberiu Radu și subprefecții…

- Mozaicul „Arta”, creația consacratului artist Mihai Burea, este in proces de restaurare pe teritoriul Teatrului de Opera și Balet. Acesta a fost demontat in 2018 de pe fosta cladire a Palatului de Cultura al Sindicatelor din sectorului Rișcani al Capitalei și a fost conservat pana la identificarea noului…