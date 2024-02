Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu de casa in localitatea Prelucele, comuna Negreni. „Flacarile s-au manifestat la acoperișul casei, pe o suprafața de aproximativ 10 mp, fiind lichidate. Echipajele elimina efectele negative ale incendiului…

- U puternic incendiu a izbucnit la acoperișul unei case dintr-o comuna clujeana, in aceasta dimineața in jurul orei 6. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin miercuri dimineața la un incendiu de casa in localitatea Prelucele, comuna Negreni. Acoperișul locuinței s-a facut scrum iar o persoana…

- Un autoturism s-am rasturnat pe un drum din județ. Pompierii intervin de urgența la fel și un echipaj medical. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Cașeiu. „Echipajele noastre au gasit la fața locului un autoturism rasturnat…

- Pompierii aradeni au fost solicitați la un incendiu izbucnit la o casa din Gai, de pe strada Codrului, iar primele informații spun ca o persoana... The post Incendiu in Gai! O persoana ar fi in casa cuprinsa de flacari appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau, al Punctului de Lucru Floresti si a Detasamentului Huedin au intervinit in cursul serii, pentru stingerea flacarilor care au cuprins o cabana construita pe structura din lemn, situata in localitatea Colonia Rusesti, comuna Marisel.La fata locului au actionat trei autospeciale…

- Pompierii militari au fost solicitați, duminica, sa intervina langa Hotel Parc din Mamaia, la un incendiu izbucnit la sauna clinicii de recuperare VisMed, informeaza Replica Online.„Din fericire, nu s-au inregistrat victime. O singura persoana era in interior, iar aceasta s-a autoevacuat pana la sosirea…

- Alerta in localitatea Dej din județul Cluj dupa ce tavanul unei banci s-a prabușit peste mai multe persoane. ISU Cluj a fost solicitat in urma cu puține momente sa intervina. Echipajele au ajuns la fața locului și desfașoara o misiune de cautare-salvare. Pana acum au fost identificate trei victime,…

- O persoana a decedat astazi, in urma unui accident feroviar, fiind accidenta de trenul Regio ce circula pe direcția Cluj Napoca – Bistrița. „Pompierii de la Detașamentul Dej intervin la un accident feroviar petrecut intre Gherla și Livada. Echipajele au gasit la fața locului un barbat care prezinta…