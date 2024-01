Trei autospeciale de pompieri, alaturi de o autoscara și o ambulanța SMURD, au fost mobilizate, vineri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Sanmihaiu German. In sprijin au acționat și pompierii voluntari din localitatea timișeana. „La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat ca incendiul a izbucnit la o anexa, extinzandu-se la locuința (de tip P+M), […] Articolul Casa cuprinsa de flacari in Timiș. Proprietarul a suferit un atac de panica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .