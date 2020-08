Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite va plati grupului Johnson & Johnson peste 1 miliard de dolari pentru 100 de de milioane de doze ale unui posibil vaccin pentru noul coronavirus, in cadrul achizitiilor de vaccinuri si medicamente necesare tinerii sub control a pandemiei, transmite Reuters.

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat miercuri ca va comercializa viitorul sau vaccin sau impotriva COVID-19 la un pret cuprins intre 32 si 37 de dolari doza, un ''pret de pandemie'' care va depinde de asemenea de volumele solicitate de fiecare tara, exprimandu-si totodata speranta unui…

- Johnson & Johnson (J&J) a inceput joi studiile clinice de siguranta pe oameni pentru vaccinul sau impotriva Covid-19, dupa publicarea detaliilor referitoare la un studiu pe maimute care a aratat ca vaccinul sau candidat cel mai performant a oferit o protectie puternica intr-o singura doza, transmite…

- Twitter a raportat joi cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa, de 34%, la 186 de milioane, depasind estimarile analistilor, informatie care a determinat cresterea pretului actiunilor companiei cu 4%., transmite Reuters. Cresterea se refera la numarul…

- Guvernul Statelor Unite ale Americii a acordat un sprijin in valoare de 1,6 miliarde de dolari companiei farmaceutice Novavax, in cadrul programului federal ”Operațiunea Warp Speed”, informeaza CNNSuma oferita Novavax este cel mai mare contract federal atribuit pana acum unei companii pentru gasirea…

- Obadiah Moyo, ministrul Sanatații din Zimbabwe, a fost arestat, vineri, sub acuzația de corupție in achizițiile publice in valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, reprezentand echipamente medicale pentru Covid-19, noteaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Comisiei Anticorupție din Zimbabwe,…

- Guvernul Statelor Unite a incheiat luni un contract in valoare de 628 de milioane de dolari cu compania farmaceutica Emergent BioSolutions, pentru cresterea capacitatii de productie a unui posibil vaccin destinat COVID-19, transmite Reuters, potrivit news.ro.In timp ce producatorii de medicamente…

