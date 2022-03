Jen Psaki, purtatorul de cuvant al Casei Albe a ironizat sancțiunile impuse de Rusia președintelui Biden, spunand ca s-ar putea sa se fi strecurat o greșeala. ”Numele președintelui SUA este Joseph Robinett Biden Jr. Așa ca s-ar putea ca Rusia sa fi impus sancțiuni tatalui sau, lasați-l sa se odihneasca in pace! Niciunul dintre noi nu planificam in perioada urmatoare sa facem turism in Rusia. Niciunul dintre noi nu are conturi bancare pe care sa nu le putem accesa.”

