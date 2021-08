Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat vineri ca diplomatul de cariera Nicholas Burns a fost desemnat ambasador al SUA in China de catre presedintele Joe Biden, un semnal ca administratia de la Washington urmareste ca acesta sa joace un rol mai important in relatiile din ce in ce mai tensionate dintre cei doua rivali…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis joi sa le ofere azil temporar cetatenilor din Hong Kong prezenti in Statele Unite ca urmare a ''eroziunii drepturilor si libertatilor lor'' cauzata de China, decizie ce amplifica tensiunea dintre Washington si Beijing, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Sprijinul…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis joi sa le ofere azil temporar cetatenilor din Hong Kong prezenti in Statele Unite ca urmare a ''eroziunii drepturilor si libertatilor lor'' cauzata de China, decizie ce amplifica tensiunea dintre Washington si Beijing, relateaza AFP. …

- Statele Unite și Rusia vor purta discuții la nivel înalt saptamâna viitoare, pentru a doua oara în doua luni, pentru a-și stabiliza relația tensionata, potrivit AFP.Dialogul, menționat „privind stabilitatea strategica” și organizat la summitul din 16 iunie între…

- Cancelar german Angela Merkel il va vizita pe presedintele american Joe Biden la Washington pe 15 iulie pentru a afirma "legaturile bilaterale profunde" dintre cele doua tari, a anuntat vineri secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. "Liderii vor discuta despre angajamentul de…

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Presedintele american Joe Biden ar urma sa-l nominalizeze pe Thomas Nides, un diplomat cu experienta si fost director pe Wall Street, pentru functia de ambasador al SUA in Israel, potrivit unei surse familiarizate cu acest subiect, relateaza miercuri Reuters. Administratia Biden, instalata…