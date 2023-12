Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 23 de drone si o racheta de croaziera in cursul noptii asupra Ucrainei, au anuntat, luni, Fortele Aeriene Ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus racheta si 18 dintre drone inainte ca acestea sa ajunga la tinte, relateaza Reuters.

- Ucraina a anuntat vineri ca a avut de infruntat in sudul si estul tarii un nou atac din partea Rusiei, care a lansat 25 de drone de fabricatie iraniana si doua rachete, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Drone kamikaze lansate de armata ucraineana au fost interceptate joi de echipamentele de aparare antiaeriana ruse in apropierea centralei nucleare Zaporojie, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii, citat de agentiile internationale de presa. Un lider pro-rus din regiunea ucraineana…

- Regiunea Odesa a fost atacata pe parcursul nopții, au anunțat autoritațile ucrainene. O femeie a fost ranita și infrastructura portuara a fost avariata in atacul cu rachete și drone lansat de ruși in noaptea de duminica spre luni, a anunțat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, potrivit Reuters.…

- Razboiul din Ucraina se poarta periculos de aproape de pamantul romanesc. De exemplu, duminica seara, locuitorii din Tulcea au primit o alerta prin sistemul RO-Alert prin care erau avertizați de „posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian”. Autoritațile i-au indemnat pe oameni sa se adaposteasca…

- Duminica, 17 septembrie, forțele ruse au continuat atacurile asupra unor obiective din Ucraina, in proximitatea graniței cu Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat in timp real situația aeriana in zonele de responsabilitate.Ca urmare a detectarii grupurilor de drone care se indreptau…

- Fortele ruse au atacat marti noaptea cu drone portul ucrainean Izmail, avariind infrastructura, a anuntat miercuri guvernatorul regiunii Odessa din Ucraina, Oleg Kiper, citat de Reuters si AFP. „Mai multe grupuri de drone de atac au fost lansate asupra raionului Izmail. Din nefericire, au existat lovituri:…

