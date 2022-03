Căruţaş bătut crunt după ce a fost confundat cu un hoţ: va primi 8.000 de euro Un iesean a fost aproape omorat in bataie degeaba: a avut doar ghinionul sa se gaseasca in calea parului din mana unui paznic prea zelos. Insotitorii sai nu au avut curajul sa intervina. Pe 9 noiembrie 2019, F.G. s-a intalnit intr-un bar din Prisacani cu fratele unui fermier din zona. Acesta l-a rugat sa mearga cu el la ferma pentru a lua un cal pe care trebuia sa-l dea altui satean. Cei trei au plecat cu caruta spre ferma. Ajunsi acolo seara tarziu, fratele fermierului si insotitorul sau au coborat din caruta si au inceput sa bea dintr-un bidon de bere si sa-l strige pe paznicul fermei, Mihai… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

