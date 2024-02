Stiri pe aceeasi tema

- Un traficant de droguri, care actiona pe raza municipiului Iasi, a fost prins de oamenii legii dupa ce a fost agresat de rudele unui client de-al sau, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Potrivit…

- Un traficant de droguri a fost batut de rudele unui client, in timp ce incerca sa ii vanda acestuia aproximativ 30 grame canabis cu suma de 2.400 lei. A fost nevoie de intervenția polițiștilor și a unui echipaj medical. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „La data de 16.02.2024 procurorii…

- Polițiștii Serviciul de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Arad, au realizat o acțiune pe linia antidrog, in municipiul Arad, intr-un dosar penal de trafic de droguri de risc și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

- VIOLENT… Instanța Judecatoriei Huși a dispus arestarea unui individ agresiv, care facea scandal in familie și a sarit sa iși bata soția. Femeia a cerut ajutor la 112, iar la fața locului s-a dus un echipaj de Poliție. Numai ca individul cuprins de o furie greu de stavilit, cand a vazut oamenii legii,…

- Un traficant de droguri a fost prins de procurorii DIICOT, dupa ce a vandut un kilogram de canabis, circa 20 de grame cocaina si 99 comprimate ecstasy, pentru suma de 29.000 lei, potrivit Agerpres.In dosar a fost retinut si un alt traficant, care ii vindea primului droguri. DIICOT a mai stabilit…

- Judecatorii au respins o solicitare venita din partea autoritaților britanice ca un infractor roman sa iși execute pedeapsa intr-o inchisoare din Romania pentru ca fapta comisa este extrem de grava și ar putea crea tulburari in societate.

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri, de DIICOT Iași, fiind acuzate ca au introdus in acest an cantitati mari de droguri in Romania, pe care ulterior le vindeau in scoli, cluburi si camine studentesti din Iasi si Cluj Napoca, scrie News.ro.Potrivit politistilor ieseni, pe parcursul…

- Doi barbați, unul din Oradea și celalalt din Carei, au fost condamnați la trei ani de inchisoare cu executare, dupa ce au fost prinși la inceputul acestui an ca ar fi vandut droguri cristal.