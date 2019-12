Carti in engleza pentru copii - cea mai buna modalitate de dezvoltare Cartile reprezinta porti catre alte lumi, mai fascinante, mai amuzante, mai distractive, mai dramatice sau mai inspaimantatoare, in functie de preferintele si alegerile fiecaruia.



Fiecare carte pentru copii, in engleza sau in limba romana, reprezinta o lume cu totul noua, in care tot necunoscutul este fascinant si educativ. De altfel, acesta este si rolul cartilor pentru copii - sa le dezvolte micutilor capacitatile intelectuale, imaginatia, vocabularul si creativitatea.



Daca mai adaugam, la toate acestea, si un text intr-o limba straina, atunci avantajele sunt si mai mari,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste un miliard de oameni vorbesc engleza ca prima sau a doua limba, potrivit unui raport realizat de EF Education First, citat de CNN. Dintre acestia, olandezii sunt cei mai fluenti vorbitori non-nativi de limba engleza de pe glob. Potrivit sursei citate, Suedia este pozitionata pe locul al doilea,…

- Doua tinere din Calarași au creat un centru de dezvoltare personala in cadrul caruia organizeaza cursuri de limba engleza, ateliere de dezvoltare a creativitații, inteligenței emoționale, workshop-uri etc. Inca din luna februarie tot mai mulți copii de toate virstele trec pragul Incubatorului de Afaceri…

- In conferința de presa pe care a susținut-o miercuri sera, Viorica Dancila a explicat care este motivul pentru care nu vorbește limba engleza. Viorica Dancila a afirmat ca știe engleza, dar ca nu vrea sa vorbeasca pentru a nu face greșeli. "Vorbesc limba engleza și ințeleg, dar nu vorbesc foarte bine.…

- Ziarul Unirea Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza preselecții pentru seminariile „Limba engleza prin lectura și joc de rol” Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș anunța organizarea de preselecții pentru participarea la seminariile speciale de perfecționare a cunoștințelor de limba engleza…

- Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș anunța organizarea de preselecții pentru participarea la seminariile speciale de perfecționare a cunoștințelor de limba engleza prin lectura și joc de rol. Acestea se vor derula joi, 14 noiembrie 2019, intre orele 14:00-16:00, la sediul Centrului Cultural „Lucian…

- Volumul ”A History of Romanian Theatre from Communism to Capitalism. Children of a Restless Time” (O istorie a teatrului romanesc de la comunism la capitalism. Copiii unui timp neliniștit) de Cristina Modreanu a aparut la prestigioasa editura britanica Routledge.

- Filmul propus de Nigeria pentru o nominalizare la cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar nu va putea sa participe la categoria "cel mai bun lungmetraj international" deoarece este vorbit majoritar in limba engleza, motiv pentru care Academia Americana a Artelor si Stiintelor Filmului a descalificat…

- Ziarul Unirea Miercuri, 9 octombrie 2019: English 4 Kids, ediția a treia. Cantece, jocuri, ateliere creative și lectura pentru copii, in limba engleza, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba Inceput ca un proiect pilot ce urmarea testarea dorinței copiilor de a invața limba engleza intr-un cadru…