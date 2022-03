Stiri pe aceeasi tema

- Cartel Alfa a transmis, joi, ca 2.500 de salariati de la TMK-Artrom Resita si Slatina - unul dintre cei mai mari producatori industriali de tevi din Romania si din Europa - nu isi pot primi salariile din cauza blocarii conturilor in contextul sanctiunilor impuse Rusiei. Sindicalistii sustin ca firma…

- REȘIȚA – Sindicaliștii de la Reșița și Slatina discuta vineri cu ministrul Marius Budai soluții pentru combinat. Acestea vor fi prezentate ministrului Muncii de catre președintele Cartel Alfa Caraș-Severin, Marian Apostol și președintele Sindicatului „Vatra” din cadrul TMK Artrom Reșița, Iosif Ciuciuc,…

- Sancțiunile impuse de Occident pentru companiile cu acționariat rusesc incep sa se resimta și in Romania. TMK Artrom, unul dintre cei mai mari producatori industriali de țevi din Romania și din Europa și printre principalii angajatori din Slatina,...

- Romania, exemplu pentru Europa, in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Reporter britanic: „O lecție despre cum sa-i tratezi civilizat și omenește pe refugiați” Romania, exemplu pentru Europa, in urma invaziei Rusiei in Ucraina. Reporter britanic: „O lecție despre cum sa-i tratezi civilizat și omenește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat referitor la situatia din Ucraina, ca efortul Romaniei este unul foarte mare, dar este gestionat corespunzator din toate punctele de vedere, in timp ce ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a declarat ca in Europa, toate persoanele venite…

- Statele Unite(SUA) sunt angajate sa depuna toate eforturile pentru a ajuta la consolidarea rezistentei Romaniei in fata efectelor unei potentiale acțiuni militare a Rusiei in Ucraina si ia in considerare toate scenariile, inclusiv o eventuala criza energetica si o posibila criza a refugiatilor ucraineni…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, susține ca, pentru prima data de la finalul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, exista riscul izbucnirii unui razboi tradițional in Europa. „NATO nu poate privi pasiv la aceasta intensa și agresiva acumulare de trupe și de tehnica militara la granițele Ucrainei”…