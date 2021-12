Cartea zilei: Loialitate totala. Cum sa obtii devotamentul clientilor Cum sa castigi respectul, increderea si fidelitatea clientilorPrincipiile prezentate in aceasta lucrare te vor invata sa generezi loialitate totala in randul celor cu care interactionezi si te vor ajuta sa consolidezi relatia dintre clienti si organizatia din care faci parte.Loialitate totala este o lucrare revelatoare din mai multe puncte de vedere. Gradul de fidelitate al clientilor carora te adresezi este cel mai eficace indicator al succesului. Informatiile cuprinse in cartea de fata isi pas ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanul lui Andrei Olsufiev, in egala masura autobiografic si cronica de familie, are parfumul distins, retinut, totodata incarcat de culoare elevata al povestilor dintr o lume disparuta, aceea a nobililor din vechea Rusie, a balurilor organizate de familiile aristocrate si a destinului lor traumatic…

- "Casnicia este cea mai importanta calatorie pe care poate sa o intreprinda un om". Cand a scris aceasta cugetare, Kierkegaard nu a prevazut cat de multe variabile se vor schimba de a lungul timpului, ca de pilda scopul, durata si rezultatul calatoriei. Mai mult de o treime din cuplurile casatorite astazi…

- Peter s a nascut intr o Germanie impartita in doua si acolo unde traieste el, in partea de est, cei mici nu au o copilarie vesela, iar adultii nu se bucura de libertate.Insa baietelul stie ca lucrurile nu vor ramane asa, caci parintii lui au un secret. In fiecare noapte, in podul casei, mama si tata…

- Bestseller New York TimesNe aflam in anul 1926, iar orasul Shanghai e cuprins de neliniste si dezmat.O vendeta intre doua bande acopera strazile de sange, lasand metropola prada haosului. La originea acestor probleme se afla Juliette Cai, o tanara in varsta de 18 ani, socotita, pana de curand, doar…

- Ultimul lucru la care se astepta Dawson Black era Bethany Williams. Pentru un luxen ca el, o forma de viata extraterestra care traieste pe Pamant, fetele umane sunt... ei bine, o distractie. Dar cum luxenii trebuie sa si pastreze secreta identitatea adevarata, sa se indragosteasca de o fata umana ar…

- Printul nemilos isi da mana cu Regatul spinilor si al trandafirilor in acest roman fantasy plin de pasiunesi de actiune in care o fata este prinsa intre doua regateale zanelor, conduse de doi printi periculos de seducatori Brie uraste zanele si refuza sa aiba de a face cu ele, chiar daca asta inseamna…

- Pachetul reuneste doua volume semnate de J.C. McKeown, unul dintre cei mai reputati specialisti actuali in istoria Antichitatii, si o carte album intr o formula grafica de exceptie, apartinandu le istoricilor Nigel Spivey si Michael Squire. In total, 1000 de pagini inchinate celor mai inedite aspecte…

- A trecut aproape un an de cand Makani Young a venit sa locuiasca in Osborne cu bunica ei si inca se adapteaza la noua viata din Nebraska rurala. Si a facut un mic grup de prieteni si pare chiar sa se indragosteasca din nou. A sperat sa lase in urma, in Hawaii, secretele intunecate, dar trecutul e greu…