Gigantul Carrefour va prelua cele zece hipermarketuri și opt magazine Cora Urban din Romania. Anunțul a fost facut de Carrefour, care a anunțat semnarea unui acord cu Grupul Louis Delhaize, care prevede și preluarea celor aproximativ 2.400 de angajați. Astfel, prezența Carrefour in Romania va fi mult mai consolidata prin hipermarketurile și formatele de proximitate preluate in locații-cheie, a transmis compania. In prezent, se așteapta aprobarea autoritaților abilitate in domeniul concurențial, urmand ca tranzacția sa fie finalizata pana la sfarșitul anului 2023. Specialiștii sunt de parere ca…