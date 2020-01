Carrefour preia un start-up specializat în livrarea de mâncare la birou Carrefour preia un start-up specializat in livrarea de mancare la birou Grupul francez de distributie Carrefour, prezent si pe piata din Romania, a confirmat luni ca a preluat Dejbox, un start-up specializat in livrarea de mancare la birou in zonele suburbane din Franta. Termenii financiari ai tranzacţiei nu au fost dezvăluiţi. "Prin această achiziţie, Carrefour îşi extinde oferta în domeniul e-comerţului alimentar, atât din punct de vedere al produselor, cât şi al clientelei", a informat grupul de distribuţie, într-un… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

