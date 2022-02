“Carol al II-lea al României. Un rege controversat” Recenta monografie, “Carol al II-lea al Romaniei. Un rege controversat”, semnata de Narcis Dobrin Ion, directorul Muzeului Național Peleș, incearca sa deschida ochii impatimiților de istorie in problema monarhiei din țara noastra. Este o prețioasa comoara cu adevaruri pentru curioși. Avand un „gabarit depașit”, 5 volume și 2.100 de pagini, captivanta monografie il propulseaza pe autor spre zenitul carierei sale de istoric. Și nu exagerez cu nimic. A scris cu pasiune despre Bratienii de la Florica și despre toate capetele incoronate cu „sange albastru” din Romania. In special despre cele doua figuri… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

