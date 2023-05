Carnea la grătar, periculoasă. Avertismentul medicilor Specialiștii avertizeaza de mult timp ca friptura la gratar este la fel de periculoasa ca tutunul. Cat de toxic este, in realitate, gratarul reiese dintre-un studiu facut de un grup de cercetatori americani, la care au luat parte 22.000 de persoane, potrivit Observatornews.ro Fumul degajat creste cu 80% predispozitia la artrita reumatoida Subiecții studiului au fost expusi fumului de la gratare si, implicit, la substanțelor degajate, masurandu-li-se nivelul acestor chimicale in organism. Concluziille studiului au fost ca aceste persoane sunt mai predispuse cu 80% la a dezvolta artrita reumatoida.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

