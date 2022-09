Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu a declarat, luni seara, la Digi 24, ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. ”Gazul rusesc e un semnal de pret. Pretul gazului rusesc influenteaza pretul gazului in toata Europa. Ar insemna ca se da un semnal de pret si reactioneaza piata automat in jos. Mai mult, dorim,…

- Asociatia Energia Inteligenta, in ultimele 12 luni, prin peste 500 de pozitii publice a prezentat pericolul iminentei cresterii pretului la toate formele de energie si a solicitat masuri care sa elimine atat abuzul unor furnizori asupra consumatorilor, cat si politici publice care sa previna/diminueze…

- Neimpozitarea pensiilor de pana la 3.000 de lei nu este o certitudine. Nu pot sa afirm daca susținem sau nu aceasta masura, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, aflat in vizita in județul Alba.

- Din cauza crizei, dar și din cauza secetei, tot mai multe produse alimentare s-au scumpit in ultima vreme, iar acum vine și randul carnii de porc. Aceasta ar putea sa scumpeasca cu 40 % fața de anul trecut, din cauza schimbarilor drastice.

- Carnea de porc romaneasca va fi tot mai puțina in magazine. Pesta i-a obligat pe fermieri sa-și omoare porcii și a redus dramatic producția, care acum abia acopera 20 la suta din cerere, informeaza Noi.md cu referire la Restul vine din import. Nu stam bine nici la carnea de vita, pe care o aducem tot…

- Carnea și mezelurile se vor scumpi din nou, avertizeaza producatorii. Cauza este aceea ca materia prima este mai scumpa, facturile sunt mai mari, combustibilii mai scump și ei, așa ca prețul unora dintre produse s-a dublat deja.

- Prezentatorul Tv Dan Negru s-a alaturat protestului soferilor romani fata de cresterea pretului la carburanti si a transmis un mesaj liderilor politici ai tarii. Moderatorul a alimentat de numai 1,4 lei, urmand exemplul protestatarilor din mai multe orase ale tarii, care s-au mobilizat si au alimentat…

