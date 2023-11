Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca vor fi 21 de produse cu preț mai mic la raft, fața de 14, cate erau pana in prezent. Lista cu produse agricole si alimentare a fost extinsa, dupa aprobarea proiectului in ședința de Guvern, vineri. LISTA de produse alimentare 1. Paine alba simpla cu gramaj…

- Persoanele fizice sau firmele care dețin trotinete și biciclete electrice care au o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h vor trebui sa le asigure RCA, potrivit unui proiect de lege. Acesta a fost scos in dezbatere publica luni de Ministerul de Finanțe. Proiectul de act normativ transpune in…

- IPJ Alba a transmis ca un barbat de aproximativ 70 de ani, din Trampoiele – Zlatna, a fost surprins și accidentat, in gospodaria proprie, de un arbore taiat de catre o alta persoana. Din pacate, a fost declarat decesul barbatului. Polițiștii se afla la fața locului și desfașoara cercetari. FOTO: ARHIVA…

- Sute de oameni de afaceri, manageri de top ai companiilor din Republica Moldova, experți in domeniul HR și leadership au adus in discuție situația de pe piața muncii din țara, investițiile in personal, ca factor de succes pentru dezvoltarea afacerilor. Ei au fost reuniți la Forumul “Re-Designul uman…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, 38 de ani, și-au pus la dipoziție hotelul din Marrakech pentru a adaposti oamenii afectați de cutremurul violent care a lovit Marocul, relateaza publicația locala de limba araba Ahdath.Hotelul deținut de atacant in Maroc, unde acesta sta la fiecare vizita in…

- Buzoienii sunt invitați duminica, 27 august, de la ora 19.00, in parcul Centrului Muzeal „I.C. Bratianu”, la un concert cum rar au ocazia sa vada intr-un orașel cum e Buzaul. Cantareața israeliana Daphna Levy, impreuna cu orchestra sa, vor aduce muzica jazz la Buzau, la invitația organizatorilor Buzau…